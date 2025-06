Rotte aeree e caos su Marano. Izzo: “Bene l’assemblea di ieri, è un primo passo”

Condividi

Mi è consentito ringraziare quanti ( cittadini ,personale politico , associativo e stampa ) hanno partecipato all’assemblea pubblica sulle rotte aeree momento di confronto su di una tematica” inquinamento atmosferico e acustico”, nella consapevolezza che la salute è un bene primario che non ha colori politici o ideologici ne steccati divisori. Il confronto è stato ricco di spunti e ha segnato l’inizio di un percorso di cooperazione tra le varie agenzie preposte sul territorio alla salute dell’ambiente e dei cittadini attraverso il confronto tra le parti, non solo con paroloni sterili per accaparrarsi qualche consenso in più. Sicuramente non è stato un momento per ribadire il concetto che vuole: “la problematica nell’orticello dell’altro” se così fosse avremmo preso “fischi per applausi” che lasciamo ai tuttologi pronti ad essere paladini sterili di tutte le problematiche che attanagliano la nostra comunità. L’unica nota stonata dell’evento è stata l’assenza assordante del personale politico e amministrativo della città, in particolare dell’assessore all’ambiente, Carlo Albanese, che ancora una volta si mostra avulso dalla realtà maranese.In ultimo ma non ultimi vorrei ringraziare il collega, Luigi Savanelli, che dal primo momento ha creduto in questa battaglia di legalità per il bene comune e il Direttore di Terranostra-news, Fernando Bocchetti, che ha condotto l’assemblea con capacità e competenza arricchendo il confronto con la sua sensibilità verso i problemi di Marano.

