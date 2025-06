Condividi

E’ del 5,85% (5,96 per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) l’affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum.

La provincia dove si è votato di più è quella di Napoli (6,47), in testa all’affluenza i comuni di Portici, Pomigliano e San Giorgio a Cremano (che superano il 9%).













