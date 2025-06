Omicidio Varcaturo, in ospedale scoppia la rabbia di amici e parenti della vittima. Borrelli: “Violenza ingiustificabile”.

Condividi

Non appena si è diffusa la notizia della morte del 18enne accoltellato al lido Palma Rey di Varcaturo, un nutrito gruppo di amici e parenti si è riversato all’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove il giovane era stato trasportato probabilmente già cadavere. Momenti di forte tensione tra il personale sanitario e gli amici del ragazzo che in alcuni casi sono sfociati in aggressione, addirittura è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco poiché una persona è entrata nella sala d’attesa con della benzina, come denunciato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli si tiene costantemente informato sull’evoluzione dei fatti.

“Commettere violenze in un ospedale è ingiustificabile e nulla ha a che fare con il dolore per la perdita di un amico o di un parente. Mi auguro che i violenti siano immediatamente identificati dalle forze dell’ordine e rispondano dei loro comportamenti tra i quali anche quello di aver causato la sospensione delle attività di pronto soccorso. Purtroppo abbiamo già visto scene simili in altri ospedali e, puntualmente, ci siamo trovati di fronte alla devastazione delle strutture, minacce al personale in servizio e paura tra pazienti e familiari. La morte di un ragazzo di certo non può e non deve essere ‘ricordata’ compiendo altri crimini”. Questo il duro commento di Borrelli.













