Marano. Rifiuti, mancato spazzamento e vegetazione incolta. Izzo: “Situazione insosteninile. Assessore Albanese, dimettiti”

Condividi

Visite: 39

20 Visite

Con l’ incalzare del caldo diventa insopportabile la situazione igienica – sanitaria e del verde incolto sul territorio della nostra città.

Strade e marciapiedi non spazzati ( tranne in poche zone cittadine), e verde non curato mettono in pericolo la salute pubblica soprattutto per i soggetti allergici e persone fragili.

Escrementi di cani lungo le strade e sui marciapiedi senza che mai si stata fatta una disinfestazione .

Caditoie intasate soprattutto da terriccio mai pulite, spesso diventate fioriere di vegetazione.

Questa la situazione igienico- sanitaria sul territorio di Marano dal centro alle periferie, nel mentre l’ assessore all’ igiene pubblica e qualche altro assessore sono stati intenti a formare i giovani (opera meritoria) ma con scarso risultato se la situazione a mesi di distanza non cambia.

Sarebbe opportuno sollecitare la ditta preposta all’igiene pubblica con interventi forti ( penali) allo spazzamento previsto da contratto, facendo paventare di nuovo la figura dello spazzino che da qualche tempo é diventata ” figura mitologica” dalle nostre parti.

E poi vi e l’ urgenza di sanzionare sonoramente gli incivili che lasciano la immondizia fuori calendario di conferimento lungo le strade e marciapiedi, nonostante qualche consigliere si ostina a dire che il controllo viene fatto,ma a tutt’oggi non

si vedono risultati.

Assessore se ci sei batti un colpo, non sei più neofita, dopo mesi e mesi di studio se questo é il tuo “modo operandi”, per il bene della città diventata una vera cloaca a cielo aperto ma soprattutto per la tua dignità

DIMETTITI!!!

Michele Izzo consigliere comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews