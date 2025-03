Il documentario “Pino Daniele-Nero a metà” candidato al Nastro d’argento

Condividi

Pino Daniele – Nero a metà”, il documentario scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi per la regia di Marco Spagnoli, è ufficialmente nella cinquina finalista dei Nastri D’Argento 2025 per i migliori documentari realizzati nel 2024, nella categoria Cinema Cultura Spettacolo. In sala il film è stato un grande successo: superati i 600.000 euro, ad oggi documentario più visto del 2025 e uno dei maggiori successi nell’ambito del cinema del reale della stagione 2024-2025.

Ma la celebrazione di Pino Daniele al cinema continua. Il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile arriva in sala un altro documentario. Si intitola semplicemente “Pino”, diretto da Francesco Lettieri, soggetto e sceneggiatura dello styesso Lettieri e del giornalista e critico Federico Vacalebre, prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red.













