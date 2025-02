Rifiuti, Ferrante (Fi): senza Acerra rischio caos, sinistra inadatta a guidare Campania

225 Visite

“La posizione sui rifiuti in Campania espressa dal candidato in pectore del centrosinistra, Roberto Fico, è spaventosamente anacronistica. Il termovalorizzatore di Acerra riveste un ruolo fondamentale per garantire il corretto trattamento dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare, evitando smaltimenti illeciti e incendi dolosi con conseguenze gravissime per la salute e l’ambiente. Chiuderlo significherebbe far sprofondare la regione nel caos, con le città invase dai roghi e dai rifiuti come nel 2007. Fu il presidente Berlusconi da capo del Governo, l’anno successivo, a tenere un Consiglio dei Ministri a Napoli consentendo di superare l’emergenza rifiuti puntando proprio sui termovalorizzatori. La sinistra, ormai appiattita sulla demagogia dei 5 stelle, si dimostra perennemente ancorata ai No ideologici, incapace di avanzare proposte alternative e totalmente inadatta a guidare una regione come la Campania. Forza Italia continuerà a lavorare per dare alla Regione un governo responsabile ed efficiente, in grado di modernizzare la Campania assicurando un futuro di sviluppo e benessere ai cittadini”. Lo scrive in una nota il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.













