Marano. L’editoriale. Savanelli e Fanelli, stesso partito ma idee diverse su tante vicende. L’ultimo caso è quella della commissione d’accesso al Comune

Stefania Fanelli e Luigi Savanelli (in foto) stesso partito, due consiglieri comunali, ma con idee e pensieri spesso differenti. Era accaduto per la scuola a San Rocco, con Savanelli molto critico nei confronti del sindaco Morra e Fanelli, invece, a sostenere l’iter dell’amministrazione, e ora anche per l’arrivo della commissione d’accesso al Comune.

La reazione dei due all’arrivo della commissione d’accesso, nominata dal Prefetto di Napoli, è stata totalmente differente.

La prima, all’inizio, ha condiviso l’intervista del sindaco Morra in cui si dichiara sereno e che l’esito sarà positivo, poi successivamente ha pubblicato un comunicato, dove afferma che “la commissione deve fare chiarezza individuando i responsabili di eventuali errori, sciatterie amministrative, corruttele e via discorrendo. Un commento molto pacato, soft, morbido, leggermente più incisivo del sindaco, ma lei in passato ci ha abituato a commenti vulcanici. Su Visconti, ex sindaco del Pd, disse molto di più anche quando arrivò la commissione d’accesso, ma in questo caso preferisce attutire il colpo. Un classico oramai.

Dall’altro lato c’è il buon Savanelli. Lui alza il tiro, anzi quasi contesta la legge, vorrebbe cambiarla, grida all’ingiustizia. Ma Luigi, la legge è questa dal 1991 ed è legge di prevenzione, poiché serve ad evitare l’eventuale condizionamento mafioso non a sanzionare sindaci, assessori, consiglieri, funzionari e tecnici. Se non esistesse una misura di prevenzione, nei comuni si farebbe la qualunque, poiché indagini e processi richiedono, spesso, tempi biblici.

Savanelli, con una mossa ritenuta da alcuni saggia ma non capita dagli altri, e da altri contestata, chiede ai consiglieri comunali di dimettersi in massa per provare a salvare il salvabile. Certo, anche Luigi, da consigliere di minoranza, avrebbe potuto dire qualcosa in più su recenti vicende amministrative piuttosto oscure, ma almeno prova a mettere in campo un’idea, una proposta.













