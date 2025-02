ECOCALENDARIO 2025: LA FLEGREA LAVORO PRESENTA L’ECOCALENDARIO E PREMIA I PARTECIPANTI AL CONTEST FOTOGRAFICO

91 Visite

L’Amministratore Unico Sanfelice di Bagnoli: Un’iniziativa che ha riscosso un grandissimo

successo e che è riuscita a sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti”

Flegrea Lavoro S.p.A., l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, presenta l’Ecocalendario 2025 e premia i partecipanti al contest fotografico “Raccontare Bacoli con uno scatto”.

Il 13 febbraio presso la Sala Giunta “Tobia Massa” del Comune di Bacoli, sita in Piazza Marconi, verrà consegnato infatti un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti al contest fotografico. Il contest, nato per far conoscere le bellezze del territorio, ha visto la partecipazione di numerosi fotografi che “attraverso uno scatto” sono diventati ambasciatori del territorio di Bacoli e della sua storia.

L’Ecocalendario 2025 è composto da 14 pagine: in evidenza, in prima pagina, c’è la foto vincitrice del Contest denominata “Lago di Bacoli”, presentata dalla Comunità “Nuova Emmaus”, la seconda pagina è stata dedicata alle informazioni utili sul conferimento dei rifiuti in città, mentre le pagine a seguire contengono una foto per ogni mese dell’anno che rappresenti un luogo significativo della città, con la descrizione del tipo di rifiuto da conferire in ogni specifico giorno.

“Un’iniziativa che, grazie anche al supporto degli sponsor intervenuti, ha riscosso un grandissimo successo nella cittadinanza e che ha sensibilizzato ulteriormente i cittadini al rispetto dell’ambiente ed al corretto conferimento dei rifiuti – commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A. Valentina Sanfelice di Bagnoli – ne è la conferma, infatti l’eccellente risultato raccolto nelle ultime settimane dove la percentuale di RD è aumentata ulteriormente. Abbiamo obiettivi ambiziosi e in questo 2025 ci poniamo l’obiettivo di raggiungere il 95% di raccolta differenziata. Solo così facendo, conclude la Sanfelice, possiamo portare ad una drastica riduzione della TARI ed ad un miglioramento ulteriore dei servizi offerti ai cittadini”.













