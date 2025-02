Neonata trovata morta in culla. Indagata la mamma per omicidio colposo

128 Visite

Una mamma di 21 anni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Lucca con l’ipotesi di reato per omicidio colposo della figlioletta di appena 40 giorni. La neonata è stata trovata senza vita nella sua culla lo scorso venerdì mattina. Gli inquirenti non escludono che la piccina possa aver assunto qualche sostanza, rivelatasi letale, tramite il latte materno. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.La tragedia

La bimba è morta lo scorso 7 febbraio in un appartamento alla periferia del capoluogo toscano. A dare l’allarme al 118 sarebbe stata la madre dopo aver rinvenuto il corpicino senza vita della figlia nella culletta. Informata dell’accaduto, la procura lucchese ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini alla polizia. Da qui l’iscrizione della 21enne nel registro degli indagati per omicidio colposo. Fonti investigative precisano che si tratta di un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti di parte.













