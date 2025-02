Sanremo. Masini rompe il silenzio: “Bella Stronza? Racconto totalmente nuovo ma nessuna parola modificata”

169 Visite

Poche ore fa attraverso le storie del suo account Instagram l’artista ha condiviso una breve nota di chiarimento su quella che sarà la versione di “Bella stronza“, che porterà al teatro Ariston insieme a Fedez il prossimo 13 febbraio. “ La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata“, ha precisato Marco Masini, spiegando cosa ascolterà il pubblico la prossima settimana: “Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato” .

Nella sua nota Masini non chiarisce quali delle strofe del testo originale resteranno invariate e quali saranno sostituite dalle barre di Fedez. Ma soprattutto se sarà tagliata o cambiata una delle strofe più discusse per i suoi toni violenti, quella in cui il cantautore fiorentino canta: “Perché sei bella, bella, bella. Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana. E tenerti a gambe aperte finché viene domattina“.













