Il Napoli fallisce l’occasione per allungare sull’Inter: contro l’Udinese termina 1-1

153 Visite

Termina con un pareggio (1-1) la sfida del Maradona tra Napoli ed Udinese.

Il Napoli non è riuscito a sfruttare il fattore casalingo, incappando in un pareggio che consente l’incremento minimo sull’Inter, impegnata nel posticipo di domani contro la Fiorentina.

La partita si accende nel finale del primo tempo, con il Napoli che passa in vantaggio grazie ad una rete di McTominay su calcio d’angolo. Lo scozzese salta più in alto di tutti raccogliendo l’assist di Politano: la sua schiacciata di testa non lascia scampo a Sava.

La gioia dei tifosi partenopei è, però, smorzata pochi minuti dopo dal pareggio dell’Udinese, firmato da Ekkelenkamp, bravo a sfruttare un’ingenuità della retroguardia azzurra.

Il secondo tempo è stato altrettanto combattuto, con entrambe le squadre alla ricerca del gol vittoria. Il Napoli ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, ma la difesa dell’Udinese ha regge bene fino al triplice fischio.

Nel finale di gara debutto anche per il neo acquisto partenopeo Okafo che, però, non riesce ad incidere













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews