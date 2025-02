“Mamma è caduta e non risponde”: bambina va da sola a scuola, la madre era morta in casa

661 Visite

Tragedia a Piedimonte San Germano, un piccolo comune in provincia di Frosinone. Una donna è stata trovata morta in casa e a dare l’allarme, seppure involontariamente, è stata la figlia di sei anni. Si è svegliata ed è andata da sola a scuola. Per questo la maestra si è insospettita e ha voluto indagare ulteriormente, chiedendo spiegazioni alla piccola: “Mia madre è caduta e non risponde”, ha detto lei.

La docente ha quindi deciso di avvertire il marito della donna (che si trovava a lavoro), che a sua volta ha contattato i carabinieri. La donna, 41 anni, è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento in cui viveva. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso, ma secondo le prime ricostruzioni la mamma della bambina avrebbe accusato un malore improvviso. A causa di questo malore avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta a terra.













