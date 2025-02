All’Ospedale Monaldi parte il “wheelchair sharing”, sedie a rotelle condivise per una accoglienza sempre più accessibile

175 Visite

All’Ospedale Monaldi parte un nuovo servizio di “wheelchair sharing”, una iniziativa innovativa ed inclusiva pensata per garantire accessibilità e spostamenti più agevoli all’interno dei presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e per migliorare ulteriormente la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha promosso una manifestazione di interessi finalizzata alla sponsorizzazione tecnica di un servizio di noleggio a titolo gratuito di sedie a rotelle a cui ha aderito la Soul Health Solution, azienda attiva nel settore delle forniture medico-ospedaliere che ha messo a disposizione dei pazienti sedie a rotelle condivise e facilmente fruibili grazie all’installazione di una segnaletica dedicata.

«L’accessibilità è un fattore importante della qualità dei servizi sanitari. Questa iniziativa rientra in un più ampio programma di miglioramento dei servizi dedicati ai pazienti e alla loro esperienza all’interno dell’Azienda Ospedaliera dei Colli», è il commento dell’Avvocato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Il progetto partirà da lunedì prossimo all’Ospedale Monaldi e, a breve, sarà attivo anche ai presidi ospedalieri CTO e Cotugno ed è stato concepito per rispondere alle esigenze di mobilità di persone con difficoltà motorie.

Il sistema di wheelchair sharing prevede un utilizzo semplice e immediato: basta una rapida registrazione per ritirare un gettone e sbloccare la sedia a rotelle, disponibile in punti strategici dell’Ospedale, per il tempo necessario alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni sul servizio di wheelchair sharing e sulle modalità di utilizzo, è possibile consultare le pagine social dell’Azienda Ospedaliera dei Colli o rivolgersi al punto informativo presso la hall del Monaldi.













