Investita da un autobus: muore studentessa di 15 anni

Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina a Cremona, investita da un bus carico di studenti. La tragedia è accaduta intorno alle 7.40. La ragazza, secondo il 118 è morta sul colpo.

Il conducente del mezzo, 55 anni, è illeso ma sotto choc . La vittima è stata travolta in prossimità del semaforo per l’attraversamento pedonale. L’autista non è riuscito ad evitare l’impatto. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica attraverso le testimonianze dei ragazzi che erano sul pullman e delle persone presenti. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.

“Abbiamo sentito un rumore forte, sordo, un botto”, hanno raccontato alcuni ragazzi che viaggiavano sul pullman coinvolto nell’incidente, ora sotto sequestro.













