Gentile direttore, in via San Castrese siamo da oltre 16 ore al buio, senza riscaldamento, senza acqua calda e tra poco anche senza cellulare. Nessuno che dia una risposta tra Polizia municipale, Enel e carabinieri, soprattutto zero risposta dal numero 803.500: la situazione è insostenibile.













