MARANO, ANCORA AFFIDAMENTI SENZA ATTENDERE L’ESITO DELLA RICHIESTA ANTIMAFIA. LE NOSTRE PERPLESSITA’

Lo abbiamo più volte ribadito con il nuovo codice dei contratti è possibile procedere all’aggiudicazione dei servizi/lavori e forniture solo dopo che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti degli operatori economici. Invece, da un po’ di tempo a questa parte, il Comune affida appalti alle imprese in pendenza dell’esito della richiesta di informazione antimafia, trasmessa alla Prefettura competente dove ha sede legale l’impresa. E’ accaduto anche per il lavori di “Rifunzionalizzazione della Biblioteca Comunale Palazzo Battagliese” che l’Ufficio Tecnico ha affidato alla Ditta R.C.R. Restauri srl che, sembrerebbe essere di Giugliano, ma nella determina non viene inserito alcun riferimento né alla partita Iva né alla sede legale dell’impresa, tra l’altro invitata proprio dall’ufficio.

L’aggiudicazione è stata disposta in data 16.12.2024 e, in pari data, l’Ufficio Tecnico ha trasmesso la relativa richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura, pertanto, ne deriva che non si è atteso l’esito o meglio non sono trascorsi i termini dilatori previsti dal codice antimafia, pari a 30 giorni. A nostro avviso non ravvisiamo nemmeno motivi d’urgenza per non attendere l’esito in quanto la mancata rifunzionalizzazione della biblioteca non è da considerarsi un servizio indispensabile.

Stesso discorso per l’affidamento della fornitura di 170 mc di materiale stabilizzante misto granulometrico disposto in favore della ditta EDILMICA di Villaricca. Qui il discorso è diverso perchè la determina è del 18.12.2024 mentre la richiesta antimafia è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli il 19.12.2024: addirittura – sembrerebbe – un giorno dopo l’affidamento. Nuovamente non rispettato il termine dilatorio, previsto dal codice antimafia, pari a 30 giorni.

Fino ad oggi, al netto di qualche contestazione ai nostri articoli, sporadica e saltuaria, da parte di qualche dirigente di settore, che ha obiettato nel recente passato su alcuni punti, nessuno ha smentito le nostre osservazioni. Anzi ci sono persino consiglieri comunali che a seguito dei nostri approfondimenti chiedono chiarimenti ai competenti uffici.













