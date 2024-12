Napoli, report Carabinieri Napoli. Borrelli (AVS): “Otto reati al giorno, criminalità fuori controllo”

133 Visite

“I dati comunicati nel report annuale dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli tracciano un quadro a dir poco preoccupante sui fenomeni criminali tra città e provincia. Tremila casi, tra arresti e denunce; otto al giorno, e parliamo solo del focus dell’Arma. Numeri che parlano chiaro sulla deriva criminale che sta mortificando la nostra provincia costringendo tanti nostri concittadini a rimanere perennemente in guardia da reati predatori, estorsioni per la sosta dei veicoli, assalti di baby gang, furti negli appartamenti, occupazioni abusive delle case, illegalità diffusa. Tutti fenomeni che abbiamo combattuto nel corso di quest’anno con l’unica arma che abbiamo: la denuncia e la nostra presenza sul territorio. E continueremo su questa strada per estirpare l’oppressione violenta dei clan camorristici una volta e per sempre dalla nostra città. Ma per fare questo occorre prima di tutto la prevenzione, servono più uomini e più mezzi in campo delle forze dell’ordine, applicazione più severa delle leggi e soprattutto la collaborazione dei cittadini. Solo così potremo vincere la battaglia per il futuro della nostra città”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews