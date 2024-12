Pozzuoli: aggredisce personale sanitario. Carabinieri arrestano 24enne

171 Visite

E’ notte e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli intervengono, allertati dal 112, nell’ospedale Santa Maria delle Grazie per un’aggressione al personale sanitario. Dai primi accertamenti è emerso che poco prima un uomo, mentre si trovava nella sala Triage, lamentandosi per l’attesa aveva aggredito un infermiere e due operatori socio sanitari.

I Carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Si tratta di un 24enne incensurato di Casalnuovo di Napoli.

L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per le tre vittime lievi lesioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews