Vomero, malore in strada: morto automobilista. Residenti sul piede di guerra per il caos traffico

” Anche ieri sulla collina vomerese è andata in scena l’ennesimo giornata di traffico infernale. Purtroppo il grave episodio verificatosi stamattina, con la morte di un’automobilista, colpito da un malore, mentre transitava con la propria autovettura in via Recco, rappresenta l’ennesima testimonianza della necessità di abolire il divieto di transito in piazza degli Artisti, cosa che chiediamo inascoltati da mesi. Ripristinando infatti il precedente dispositivo di traffico le auto che arrivano da via Tino di Camaino, oltre che immettersi su via Recco, possono ruotare intorno alla piazza e, cosa più importante, possono raggiungere la parte alta del Vomero, attraverso via San Gennaro ad Antignano, immettendosi in via Merliani invece di andare a ingolfare via Mario Fiore e piazza Fanzago “.













