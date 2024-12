Giorgia Meloni, il messaggio di Natale: “Ecco chi voglio ringraziare”

91 Visite

Giorgia Meloni sceglie un videomessaggio per rivolgere i suoi auguri natalizi agli italiani, trasmettendo un messaggio di speranza e ottimismo. “Auguri a tutti, che questo tempo possa essere un’occasione di serenità, di speranza, di gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo”, ha premesso il premier. Con lo sguardo già rivolto al futuro, ha aggiunto: “Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuare insieme a costruire un’Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto”. La leader di FdI, insomma, rinnova subito il suo impegno con l’Italia gli italiani.

Nel suo intervento, Meloni ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a tutti i lavoratori impegnati durante le festività per garantire i servizi essenziali alla comunità. “C’è chi anche in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari e che continuerà a essere al servizio di tutti”, ha detto, riferendosi in particolare alle Forze armate, alle Forze dell’ordine, ai medici, agli operatori sanitari e a tutti coloro che, sia nel settore pubblico che in quello privato, lavorano per mantenere attivi i servizi fondamentali. “Grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di Natale”.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche a chi si dedica ad aiutare le persone più vulnerabili. “Grazie a quanti, tantissimi, doneranno parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha più bisogno, di chi è malato, solo, di chi sta vivendo un momento di grave difficoltà. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione e voglio ringraziarvi di cuore a nome dell’Italia per quello che fate”, ha aggiunto.

Chiudendo il suo messaggio con una citazione, Meloni ha voluto ricordare il valore della solidarietà: “Come scriveva Flaubert, il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma si regala“, conclude il premier.













