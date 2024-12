‘Natale in Reggia’ continua: al Dipartimento di Agraria un ricco programma di appuntamenti per adulti e bambini. A

140 Visite

Natale in Reggia’ continua proponendo ogni giorno un ricco programma di appuntamenti, rivolto ad adulti e bambini, che si svolgono nella sede del Dipartimento di Agraria, nella Reggia di Portici.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, è promossa e organizzata da Agraria, in collaborazione con il Centro MUSA, ed è patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Portici. Un progetto che rientra nelle attività di terza missione dell’Ateneo.

Giunta all’ottava edizione, ‘Natale in Reggia’ propone animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, ma anche postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento federiciano mostrano esperimenti e ricerche svolte all’interno della struttura universitaria. Un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, cultura e svago alla magia del Natale.

Numerosi gli eventi in programma fino al 6 gennaio 2025. Tra questi il 18 dicembre, alle 17.30, Marco Zurzolo presenterà “Dint’’o scuro. A Napoli si sono arrubbati il sole” il nuovo lavoro realizzato con gli Scugnizzi di Scampia. Una musicassetta letteraria dedicata alle quattro giornate di Napoli, un lato A scritto dal premiato sassofonista e un lato B scritto dagli Scugnizzi di Scampia. L’appuntamento è alla Reggia di Portici, nel Complesso Mascabruno Aula 7, spazio al confronto con l’autore, in un dibattito moderato da Giuseppe Scognamiglio di Radio Siani, e alla musica con l’esibizione di Zurzolo e il suo sax sulle note dei suoi più grandi successi.

Venerdì 20 dicembre alle 16.30, sempre all’interno dell’Aula 7 del Complesso Mascabruno, con Viola Ardone e studenti federiciani si terrà un ‘reading’ dal suo libro la ‘Grande meraviglia’. In cui, partendo dalla vicenda di una bambina che vive chiusa in un manicomio, che è tutto il suo mondo, e un giovane psichiatra che vuole eliminare questi luoghi, come prevedeva la già approvata legge Basaglia, l’autrice racconta che l’amore degli altri non dipende mai solo da noi, che è incomprensibile, è una forma di pazzia. L’evento, a cura di F2 Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Agraria, vedrà Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria, e gli studenti della Federico II, impegnati a dialogare con l’autrice del tema trattato.

La Ardone è anche l’autrice de ‘Il treno dei bambini‘ da cui è stato tratto il film di Cristina Comencini, uscito ad ottobre scorso, che è su Netflix, e racconta la storia vera del progetto dei “treni della felicità”. L’adattamento cinematografico è stato presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Grand Public. Seguirà il firmacopie.

‘Natale in Reggia’ propone momenti di confronto e riflessione e offre spazio anche per animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, ma anche postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento federiciano mostrano esperimenti e ricerche svolte all’interno della struttura universitaria. E la mostra mercato natalizia, allestita nel Galoppatoio Reale, con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Il mercatino è aperto dalle 10 alle 20 fino a domenica 22 dicembre.

Nella sua casetta un simpatico Babbo Natale siede alla scrivania, pronto a ricevere le letterine dei bambini e a fare foto ricordo con l’aiuto degli elfi, muniti di abiti scenici sartoriali. E tanti animatori che vestiranno i panni di tipiche figure natalizie, pronti ad accogliere e a far giocare tutti i bambini.

I visitatori possono usufruire gratuitamente dell’ampio parcheggio interno e possono portare con sé i propri cani di piccola taglia.













