NAPOLI. BORRELLI (Lega): ONORATA DI ESSERE ENTRATA IN LEGA E FIERA DI ELEZIONE A CAPOGRUPPO>>

NAPOLI. “Le battaglie che la Lega sta conducendo in Campania, l’imponente sforzo per un capillare radicamento territoriale e le straordinarie attenzioni che i suoi ministri stanno dedicando alla nostra regione, mi hanno convinta ad aderire ad un partito per il quale si profila un ruolo di assoluto protagonismo nelle imminenti, cruciali sfide elettorali”

Così Rosaria Borrelli, da poco rientrata nel partito di Matteo Salvini e fresca di elezione a Capogruppo consiliare del comune di Napoli.

“La Lega- ha aggiunto Rosaria Borrelli – può contare anche in Campania su una classe dirigente matura e competente che, con coerenza, sta costruendo i presupposti per imprimere una svolta all’insegna del buongoverno e regalare a tutti i campani il governo che meritano”.

“Ringrazio, pertanto – ha proseguito ancora la neo capogruppo in seno al civico consesso partenopeo – il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, i deputati Pierro e Cantalamessa, i consiglieri regionali Nappi,Tommasetti, Piccerillo e Rescigno, il Sottosegretario di Stato Pina Castiello, tutti i dirigenti che hanno favorito il mio ingresso nella Lega e in particolare i colleghi Bianca D’Angelo e Domenico Brescia che mi hanno voluta capogruppo”.

“Spenderò ogni utile energia – ha continuato Borrelli – per contribuire alla crescita del partito e alla affermazione delle sue proposte programmatiche”.

