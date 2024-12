381 Visite

Michail Antonio, grave incidente: Ferrari distrutta. Paura per l’attaccante del West Ham, il club: «È cosciente e comunica». Michail Antonio, attaccante giamaicano del West Ham, è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale con la sua Ferrari nelle campagne dell’Essex, in Inghilterra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews