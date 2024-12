Frodi finanziarie per favorire la camorra: il Riesame annulla le ordinanze. I maranesi coinvolti

583 Visite

Il collegio difensivo ha vinto il primo round nel procedimento penale che riguarda una cinquantina di indagati per una maxi frode architettata allo scopo, secondo gli inquirenti, di favorire finanziare mafia e camorra. È stata infatti annullata senza rinvio, dal Tribunale del Riesame di Milano, l’ ordinanza dello scorso novembre emessa dal gip, su richiesta della Procura europea. In particolare, erano state disposte 43 misure cautelari: 34 di applicazione della custodia in carcere, e 9 arresti domiciliari.

L’ordinanza è stata annullata anche per Simone Liparulo (difeso dal professor Vincenzo Maiello e dall’avvocato Francesca Morra), Noviello Massimo (difeso dall’avvocato Onofrio Fioretto), Giovanni Nuvoletta (difeso dall’avvocato Leopoldo Perone), Vittorio Felaco (difeso dall’avvocato Luca Gili), Cosimo Marullo (difeso dall’avvocato Scafuro), alcuni dei quali di Marano.













