Mugnano, evento di beneficenza organizzato da Gruppo Vegs, volontari e suore della congregazione

Il prossimo 7 e 8 dicembre, presso l’istituto Sacro Cuore di Mugnano di Napoli si svolgerà l’evento di beneficenza, organizzato dai volontari del Gruppo Vegs in collaborazione con le suore della congregazione e alcuni volontari della Parrocchia di San Biagio. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per contribuire alla costruzione di un orfanotrofio in Ucraina. Il progetto è stato ideato dal Prof. Luigi Santopaolo unitamente all’associazione Nadya-Spes. Purtroppo sono tanti i bambini che sono rimasti orfani di questa assurda guerra e che hanno bisogno di una struttura in cui possano essere accolti, sostenuti e seguiti. Il Gruppo VEGS e le suore della congregazione sono da sempre impegnate in eventi a scopi benefici, come per esempio lo sforzo a sostenere la missione delle suore della Congregazione VEGS in Burkina Faso, sono infatti oltre 100 i bambini adottati a distanza che grazie al contributo delle famiglie italiane e alla cura delle suore, che vivono stabilmente a Tenkodogò, riescono a nutrirsi, studiare e curarsi ; il tutto al fine di garantire a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa . La realizzazione di questo evento e di tutte le iniziative benefiche è possibile solo ed esclusivamente grazie al contributo volontario dei benefattori e dei commercianti del territorio e alla generosità dei tanti volontari. È con le donazioni dei privati che il Gruppo VEGS riesce nei suoi nobili intenti.













