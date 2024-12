X Factor 2024 a Napoli, presentata la finalissima a Palazzo San Giacomo

158 Visite

E’ stata presentata questa mattina in Sala Giunta la finalissima di X Factor 2024 che per la prima volta si svolgerà in esterna e, precisamente, in una delle piazze più belle d’Italia: Piazza Plebiscito a Napoli (start h. 21).

La troupe di TerraNostraNews ha presenziato durante l’evento ed ha raccolto contenuti multimediali e interviste per i suoi lettori.

A fare da padrone di casa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che commenta, così, soddisfatto alla vigilia: “La prima uscita in una piazza sia a Piazza Plebiscito è motivo di grande amministrazione per la città e per l’amministrazione. E’ un segnale di una Napoli viva, creativa, giovane e molto partecipata: sarà una grande festa della musica. Vogliamo regalare un grande evento all’Italia ed alla città”.

“Quando abbiamo saputo che la finale era a Napoli è stata una gioia ed un sollievo perchè sappiamo quanto il pubblico partenopeo sia caloroso”, spiega Giorgia, da quest’edizione conduttrice del format che, in termini di share e di audience, piazza un record rispetto alle ultime quattro edizioni.

Alla presentazione a Palazzo San Giacomo c’erano, ovviamente, anche loro: i quattro giudici dell’edizione 2024 di X Factor Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia.

A contendersi il titolo di vincitore saranno Mimì (team Manuel Agnelli), i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Les Votives (tutti nel team Achille Lauro).

Ospiti d’eccezione della serata saranno Robbie Williams e Gigi d’Alessio













