Doppio dramma a Catanzaro: bimba cade dalla finestra, madre si suicida

A Botricello, in provincia di Catanzaro, una bambina di soli 7 anni è precipitata da una finestra della casa famiglia dove viveva con la madre. A seguito di questo tragico evento, la donna si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale di Catanzaro.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma la ricostruzione dei fatti è agghiacciante. Intorno alle 10 di questa mattina, la piccola è caduta nel vuoto dal secondo piano della struttura. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: si indaga su un possibile gesto volontario o su un tragico incidente.

Trasportata d’urgenza in ospedale, la bambina è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. La madre, non riuscendo a sopportare il dolore e lo shock, avrebbe deciso di porre fine alla sua vita gettandosi dalla finestra della struttura ospedaliera.

La famiglia, originaria della Presila Catanzarese, era ospite della casa famiglia da diverso tempo. Nonostante le difficoltà, la loro vita sembrava scorrere con una certa tranquillità. La comunità locale è sconvolta da questo doppio dramma e si stringe intorno ai familiari della piccola.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori della Squadra Mobile di Catanzaro stanno lavorando senza sosta per chiarire le cause di entrambi i tragici eventi.

