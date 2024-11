SCAMPIA: spaccio davanti ai figli piccoli, coppia in manette. Carabinieri sequestrano oltre 240 grammi di cocaina

193 Visite

Carabinieri in uniforme. Pattuglia in via Peppino Impastato, nel lotto K di Scampia.

Le palazzine sono giallastre, basse, sproporzionate rispetto ai massicci complessi popolari che la circondano.

I militari non sono soli. Qualcuno si aggira attorno all’isolato 4, a piedi. Il volto è nuovo e il suo atteggiamento lascia poco spazio ai dubbi. Cerca qualcuno e qualcosa.

I carabinieri di Scampia vogliono vederci chiaro e lo pedinano. Entrano nella palazzina e iniziano a salire i gradini di marmo annerito della scala C. L’uomo li conduce inconsapevolmente in un appartamento ma non farà in tempo ad acquistare la sua dose.

Ai due pusher basta un rapido sguardo a quelle sagome nere per capire di essere nei guai.

Comprendono poco, invece, i due bambini presenti, figli della coppia di pusher e osservatori distratti dello smercio di stupefacenti.

Inutile fuggire, Raffaele De Martino e Clara Esposito finiscono in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Sequestrati 243 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 150 euro in contante ritenuto provento illecito.

De Martino è ora in carcere, Esposito ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.













