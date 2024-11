La Commissione Ue dà il via libera al piano italiano di riduzione del debito. Bocciata l’Olanda, rimandata la Germania

229 Visite

Nell’ambito dell’entrata in vigore del nuovo Patto di Stabilità, la Commissione europea ha valutato positivamente i piani di risanamento ricevuti dai paesi membri in queste ultime settimane. Dei 22 piani presentati, 20 hanno ricevuto l’approvazione dell’esecutivo comunitario. Solo quello olandese dovrà essere rivisto, mentre quello ungherese è ancora oggetto di analisi. Il piano italiano è stato invece approvato. Approvata è stata anche la Finanziaria per il 2025.

«Questi piani contribuiranno alla sostenibilità di bilancio e promuoveranno una crescita sostenibile e inclusiva», ha commentato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, notando che dei 20 piani approvati, cinque di essi (tra cui quello italiano) sono di sette anni, anziché di quattro.