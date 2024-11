Napoli. Comune: più sicurezza per i pedoni in piazza Dante. Deciso il pattugliamento h24

114 Visite

Una pattuglia di militari dell’Esercito presidierà l’area di Piazza Dante 24 ore su 24. La decisione è stata adottata in seguito alle segnalazioni di scorribande di giovani alla guida di ciclomotori che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni emerse, con particolare preoccupazione, nelle ultime settimane. Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Michele di Bari e il questore Maurizio Agricola hanno condiviso e quindi disposto l’attivazione di un presidio con il coinvolgimento dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure.