Sala del Consiglio regionale intitolata a don Peppe Diana

98 Visite

«Con grande orgoglio e riconoscenza per chi ha combattuto, fino al sacrificio della propria vita, per contrastare la camorra e tutte le forme di criminalità e di illegalità, intitoliamo a Don Peppe Diana e a tutte le vittime delle mafie questa nuova Sala Consiliare che sarà luogo per contribuire a rinsaldare il legame tra Istituzioni, politica e cittadini nel segno della legalità e dei valori etici».

È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, alla cerimonia di intitolazione della nuova Sala al piano terra della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli.

«Dopo l’intitolazione dell’Aula consiliare a Giancarlo Siani, la nuova Sala ci ricorderà ogni giorno il grande impegno valore e coraggio di Don Peppe Diana e delle vittime di tutte le mafie per il nostro amato territorio – ha aggiunto Oliviero – e potrà essere utilizzata dai Gruppi consiliari per iniziative istituzionali rivolte ai cittadini e alle cittadine – ha aggiunto Oliviero – e sarà un altro strumento per aprire ulteriormente l’istituzione al territorio e alle istanze della nostra società».

Alla cerimonia di intitolazione della nuova sala al piano terra della sede del Consiglio Regionale della Campania al parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra nel 1994 hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Padre Marco Rota per delega dell’arcivescovo di Napoli sua Eccellenza Domenico Battaglia, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, i vertici delle Forze dell’Ordine e della magistratura.

«Don Peppe Diana è il simbolo del riscatto di questa terra e di Casal di Principe, e sono molto fiducioso che a questa iniziativa di carattere laico possa seguire anche un’iniziativa di carattere religioso attraverso l’inizio del processo, se ci sono i presupposti ovviamente valutati dal vescovo di Aversa, di procedere all’eventuale processo di beatificazione». Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

«Spero quanto prima che tutto ciò possa avvenire, ovviamente nell’esame e nell’autonomia della Chiesa locale», ha aggiunto il prefetto che, in merito all’intitolazione della sala a don Peppe Diana, ha parlato di «gesto bellissimo e importantissimo del Consiglio regionale attraverso l’iniziativa del suo presidente».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews