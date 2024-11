Mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo di Ottaviano: via alla kermesse 

89 Visite

Tutto pronto per l’inaugurazione dei mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo di Ottaviano. Nella bellissima cornice storica ritornano, dopo il successo dello scorso anno, le case natalizie che accoglieranno gli espositori di ogni settore. Il taglio del nastro è fissato per sabato 30 novembre alle ore 18.00 e sono già tantissime le novità per l’edizione 2024 con percorsi culturali, laboratori di creatività e giochi per bambini, aree food, spettacoli, pattinaggio sul ghiaccio e mostre con artisti locali con l’obiettivo di riscoprire l’arte presepiale e molto altro ancora.

Parate, personaggi del mondo della magia natalizia con Elfi nella casa di Babbo Natale accoglieranno i più piccoli in un programma ricco di appuntamenti, spettacoli teatrali e musical curati nei minimi dettagli dai professionisti della Glow Events. E ancora: bontà gastronomiche con le eccellenze della terra vesuviana ma anche un viaggio nel passato di un palazzo simbolo di storia e di legalità con un serie di proiezioni.

Un programma ricco di eventi che preannuncia già migliaia di adesioni.

«Anche quest’anno abbiamo organizzato l’evento dei mercatini in Natale nel Palazzo Mediceo e rivivremo insieme la magia del Natale grazie alle tantissime adesioni di espositori che metteranno in vetrina le loro realizzazioni – spiega l’assessore Angelo Alterio – si tratta di una edizione speciale alla quale abbiamo unito l’aspetto ludico con spettacoli, musica, pensando ai più piccoli con una pista di pattinaggio, laboratori creativi ma anche sotto l’aspetto culturale con un percorso di riscoperta del borgo storico che da piazza Annunziata condurrà all’ingresso del Palazzo accompagnando i nostri ospiti alla riscoperta delle mostre di presepi, di esposizioni con artisti locali nell’ex convento fino a raggiungere il palazzo e vivere la magia del Natale a 360 °».

«Rinnoviamo questa tradizione – spiega invece il sindaco Biagio Simonetti– e sono particolarmente orgoglioso dell’iniziativa perché il primo progetto dei mercatini l’ho scritto io nell’anno 2013. Rientrava in un programma specifico dal nome «Tra fede e cultura»e includeva tante iniziative, tra queste proprio i mercatini natalizi e sono contento di continuare questa tradizione. Sono poi contento che quest’anno ci saranno anche tantissime associazioni che hanno deciso di aderire e tra queste anche la Pro Loco Medicea».

L’appuntamento è fissato a partire da sabato 30 novembre con il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, religiose, militari a partire dalle ore 18. I mercatini saranno aperti tutti i giorni fino al 22 dicembre con una programmazione ricca di eventi.













