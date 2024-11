Napoli-Roma, Conte nel dopopartita: “Dobbiamo essere più cinici, partita dominata per lunghi tratti”

162 Visite

“Prima della partita ci siamo visti quarti in classifica e non era semplice. Contro una squadra che dopo il cambio di allenatore aveva grandi motivazioni ho visto una prova matura da parte della mia squadra, al di là dei patemi d’animo che ci siamo creati dopo il vantaggio e che potevamo gestire meglio”. Antonio Conte si prende i tre punti e la soddisfazione per la crescita del suo Napoli dopo l’1-0 sulla Roma: “Prima della partita avevo detto chiaramente, anche ai ragazzi, di non guardare la classifica ma solo noi stessi per cercare di migliorare in quello a cui stiamo lavorando da tre mesi e mezzo, perché dobbiamo fare degli step in cui dobbiamo alzare il livello da tutti i punti di vista”.

“Oggi per 70-75 minuti la squadra mi ha soddisfatto molto, abbiamo dominato la partita e creato diverse situazioni in cui dovevamo essere più cinici e cattivi. Poi abbiamo fatto gol e giocavamo contro una signora squadra e abbiamo concesso questa traversa su calcio da fermo in cui dobbiamo fare più attenzione”, dice il tecnico, soffermandosi poi sul cambio di Kvaratskhelia. “Secondo me Kvicha ha fatto un ottimo primo tempo, forse uno dei migliori da quando sono a Napoli. Ero molto soddisfatto, è tornato dalla nazionale con un po’ di affaticamento all’adduttore che abbiamo dovuto gestire nei giorni scorsi. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto gol, ho visto altre situazioni e io guardo sempre il bene della squadra e anche quello del calciatore, a lungo andare rischiavamo una situazione di affaticamento muscolare. E in panchina c’era Neres che sta mordendo il freno e sta facendo bene”.













