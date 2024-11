Casalnuovo: “Favoloso Marcello”, l’omaggio a Colasurdo dei fratelli Scuotto della Scarabattola, sul presepe del Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi per i 50 anni dello storico gruppo “E Zézi”

203 Visite

Si chiama “Favoloso Marcello” l’opera in terracotta realizzata dalla bottega d’arte La Scarabattola in onore di Marcello Colasurdo, musicista e cantautore della tradizione musicale popolare napoletana e campana, specie della tammurriata, scomparso lo scorso anno.

La Scarabattola ha inserito di diritto la statuina di Marcello nel “Presepe Favoloso” della Basilica di Santa Maria della Sanità.

Quella giunta a Casalnuovo è, pertanto, la seconda statuina realizzata dai fratelli Scuotto per impreziosire un presepe allestito in maniera permanente in un museo, il Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, diretto da Giovanni Nappi.

“Marcello Colasurdo è stato tra i fondatori del Gruppo Operaio E Zézi, gruppo di Pomigliano d’Arco che quest’anno compie 50 anni, per cui il ricordo di Marcello – che resterà per sempre con noi e sul nostro presepe – ci aiuterà anche ad omaggiare un gruppo che è nato mezzo secolo fa per fare della musica uno strumento di riscatto sociale per l’entroterra napoletano”, queste le parole di Giovanni Nappi.

L’appuntamento

Evento musicale di una rappresentanza del Gruppo Operaio E Zézi

Domenica 8 e domenica 15 dicembre alle ore 11.00

Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, Via Roma 148 Casalnuovo di Napoli













