FUORIGROTTA E MERGELLINA: Controlli alla circolazione e nelle attività commerciali. Sanzioni e denunce

A Napoli, i carabinieri della compagnia Bagnoli, con il supporto del personale S.I.O. del X Reggimento Campania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel quartiere di Fuorigrotta e sul lungomare di Mergellina. Nel corso dell’operazione, diverse persone sono state denunciate per aver manomesso i contatori elettrici delle proprie abitazioni e di attività commerciali, causando danni economici significativi alla società di energia. Sono state inoltre controllate due sale scommesse, una delle quali sanzionata per mancanza di requisiti igienico-sanitari, e un esercizio commerciale in cui sono stati sequestrati 2mila litri di vino, prodotto senza rispettare le norme sanitarie. Sono state elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il fermo amministrativo di due motocicli e il sequestro di un’auto. Sono state sottoposte a controllo 79 persone, 52 veicoli.













