Napoli, torna il Cineforum Arci Movie al Pierrot Carlo Buccirosso e Giovanni Dota ospiti in sala

La 34a edizione apre con le proiezioni gratuite de “La scommessa”

martedì 12 e 13 novembre 2024 alle ore 18 e ore 21

Venticinque film e tanti ospiti fino a maggio

e nuovo abbonamento dedicato ai giovani under 30

Prende il via una nuova edizione del Cineforum di Arci Movie nel cinema Pierrot di Napoli. La storica rassegna torna ad animare la sala di via De Meis a Ponticelli a partire dal 12 e 13 novembre 2024 con le proiezioni a ingresso gratuito de “La scommessa – Una notte in corsia” di Giovanni Dota che interverrà al Pierrot insieme all’attore Carlo Buccirosso. I due grandi protagonisti del cinema inaugurano la nuova edizione della kermesse che quest’anno si rivolge ai giovani con uno speciale abbonamento.

Il film di Dota, dopo l’anteprima alle Notti Veneziane alle Giornate degli Autori 2024, sbarca a Napoli per portare la storia di Angelo (Carlo Buccirosso) e Salvatore (Lino Musella), infermieri cinici e svogliati che si ritrovano al capezzale del signor Caputo. È in una notte in pieno agosto che parte una scommessa: per Angelo l’uomo non supererà la notte. Salvatore, invece, sostiene che ce la farà. “E se ci scommettessimo le ferie natalizie?”, una stretta di mano e i giochi sono fatti. È l’inizio di una serie di vicende rocambolesche tra colpi bassi, primari strafatti, pazienti fuori controllo, detenuti in fuga, mogli e amanti che si incrociano mentre l’orologio ticchetta e l’alba si avvicina. Una notte durante la quale può succedere qualunque cosa per una commedia nerissima e travolgente in cui tutti giocano sporco. Anche la vita.

A parlare al pubblico ci saranno il giovane regista che, cresciuto proprio nel quartiere della periferia orientale di Napoli, ha lavorato con importanti produzioni, come le serie di “Gomorra”, fino all’esordio alla regia nel 2022 con la co-produzione italo-ucraina “Koza Nostra”. Ad accompagnarlo, mercoledì 13 alle ore 18, ci sarà Carlo Buccirosso, attore e comico partenopeo di straordinario talento con alle spalle una carriera di oltre trent’anni: è noto al pubblico per i tanti i successi nel mondo del cinema e del teatro ma è anche sceneggiatore e scrittore. In sala anche gli sceneggiatori della pellicola Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti e, martedì 12 alle ore 21, Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo.

Il dialogo con registi, attori e altri protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura è una delle caratteristiche della rassegna di Arci Movie e proseguirà anche nella 34esima edizione che, con venticinque film, arriverà fino a maggio con film di qualità che toccano tematiche di forte attualità con l’obiettivo di stimolare riflessione e dibattiti. Appuntamenti ogni settimana con quattro proiezioni, sempre di martedì e mercoledì alle ore 18.00 e alle 21.00, nella sala riqualificata di recente.

«Ripartiamo con il nostro Cineforum atteso da tanti appassionati, soci, cittadini del vasto territorio di Napoli Est, e non soltanto. E ripartiamo ancora – dalla posizione di unico cineforum città della città che non ha un profilo commerciale da esercente ma rivendicando la nostra identità di associazione di promozione sociale – nella consapevolezza che la sala del Cinema Pierrot di Ponticelli resta un forte e decisivo presidio di cultura e socialità in tempi non troppo facili per l’associazionismo e per le proposte culturali», così Roberto D’Avascio, presidente Arci Movie.

«Al Cineforum di Arci Movie va tutto il sostegno dell’Amministrazione e della città che punta sulla cultura estesa in tutti i quartieri. La rassegna conferma il suo ruolo e il suo impegno nell’organizzare un appuntamento di grande condivisione e socialità. Nel cuore di Napoli est, in una delle sue storiche sale da cinema, la rassegna è un’occasione di confronto e dibattito sui grandi temi della contemporaneità in nome della cultura aperta a tutti. Apprezzo molto l’attenzione al coinvolgimento dei più giovani attraverso un abbonamento dedicato», così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il programma del Cineforum sarà diffuso su www.arcimovie.it e sui canali social dell’associazione. Il tesseramento Arci Movie per l’edizione 2024-2025 prevede un abbonamento per 25 film a 50 euro. Il nuovo abbonamento dedicato ai giovani fino a 30 anni prevede l’ingresso a 25 film al costo di 25 euro. L’ingresso alla singola proiezione costa 5 euro.

È possibile tesserarsi presso il Pierrot (via De Meis 58) durante le serate del Cineforum e ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12. Inoltre, è possibile recarsi presso la sede di Arci Movie (via De Meis, 221) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. La rassegna di Arci Movie, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli, si svolge in collaborazione con Arci Nazionale, UCCA e con diverse realtà associative di Napoli Est.













