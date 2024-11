Inaugurazione progetto Cisl ‘Insieme per Caivano’, Manfredi: “Presidio di legalità e lavoro, si unisce alle altre forze per il riscatto dell’area”

59 Visite

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato, quest’oggi, all’inaugurazione del progetto “Insieme per Caivano, dalla legalità al lavoro” incardinato nella nuova sede della Cisl in piazzetta Russo nel Comune a nord di Napoli.

Un evento che ha visto anche la presenza anche del Segretario Generale della Confederazione, Luigi Sbarra, di Padre Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, della Segretaria della Cisl di Napoli, Melicia Comberiati, e di Maurizio Alicandro, componente della Commissione Straordinaria che oggi guida il Comune, oltre ad altre autorità e tanti cittadini.

Caivano terra difficile, con numeri che descrivono con severità una situazione problematica, con un tasso di occupazione della popolazione, nel 2021, pari al 32,9%, cinque punti in meno rispetto alla media della regione e 13 punti in meno rispetto a quella nazionale, dato che si amplifica se si prende come riferimento l’occupazione femminile. E ciò anche a causa dell’influenza delle organizzazioni criminali sul tessuto economico e produttivo del territorio.

Ma è evidente a tutti che la prima arma contro la criminalità è proprio il lavoro.













