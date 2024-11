La voce dei cittadini. Marano, il degrado della villetta antistante la D’Azeglio

269 Visite

Spettabile Direttore, sono Ivan Alfano, docente referente secondaria di primo grado presso l’IC San Rocco /D’Azeglio.

Le invio alcuni scatti che ritraggono la situazione di degrado della villetta antistante il plesso D’Azeglio. Di chi è la colpa se i nostri ragazzi non riescono ad utilizzare il campetto? Prima di tutto nostra, nostra che portiamo gli amici a quattro zampe ad espletare i loro bisogni fisiologici lasciandoli li dove sono; nostra che gettiamo rifiuti non rispettando la natura; del comune che non si preoccupa della manutenzione di tale spazio.

Per tutti questi motivi mi rivolgo a tutti noi : alle famiglie, alle persone e alle istituzioni affinché i nostri ragazzi possano usufruire di uno spazio verde, libero e pulito.













