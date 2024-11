Ambiente e Salute: al via un nuovo Progetto di ricerca. Un’occasione per Napoli Est, Bagnoli e Giugliano

154 Visite

Un ambiente sano e il benessere ambientale sono la premessa indispensabile

per la salute e il benessere dell’uomo. Deforestazione, cambiamenti climatici,

riscaldamento globale, inquinamento atmosferico, inquinamento dell’acqua e

scarsa biodiversità minano il nostro ecosistema causando gravi danni alla

salute umana.

Nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (P.N.C.)

sono stati stanziati circa 25 milioni di euro per il progetto “Valutazione

dell’esposizione di popolazione agli Inquinanti Organici Persistenti, Metalli e

PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più

suscettibili nei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.)”.

Il progetto, dalla durata di 36 mesi, vede coinvolte nove Regioni: Calabria,

Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria.

In Campania saranno studiati i Siti di Interesse Nazionale di Napoli Est,

Bagnoli Coroglio e Giugliano.

Si mira a definire e implementare un approccio comune su tutto il territorio

nazionale per la valutazione dell’esposizione della popolazione agli Inquinanti

Organici Persistenti, ai Metalli e ai PFAS presenti nei Siti di Interesse

Nazionale per le bonifiche, nonché per l’Analisi del Rischio per la salute

umana derivante da tale esposizione. Un elemento qualificante del progetto

sarà la creazione di un network interregionale di strutture e competenze per

l’effettuazione di studi di biomonitoraggio umano.

Gli obiettivi specifici sono:

1. implementazione di azioni standardizzate all’interno dei S.I.N.;

2. caratterizzazione del profilo di contaminazione dei S.I.N. e individuazione

dei contaminanti di interesse prioritario dell’area;

3. valutazione dell’esposizione e del rischio;

4. formulazione e verifica di ipotesi eziologiche;

5. formulazione scenari di esposizione;

6. costituzione network centri ed esperti in biomonitoraggio;

7. comunicazione del rischio e community engagement.

Tale studio rappresenterà una pietra miliare, ma solo se sarà accompagnato

da una rapida attività di bonifica delle aree.

Prof. Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

già docente a contratto di Ingegneria Sanitaria Ambientale













