Marano, Comune in difficoltà e noie giudiziarie. Izzo: “Ci vuole discontinuità rispetto al passato”

Amministrare un Comune complicato e sciolto più volte per infiltrazioni camorristiche non è cosa facile ma la strada maestra è la discontinuità politica e amministra e il prendere le distanze da chi gioca con l’ amicizia con esponenti della vita politica e le famiglie che hanno avuto un trascorsi nella vita del malaffare della città.

Solo partendo dal punto zero si può riacquistare la fiducia dei cittadini infinocchiati per anni da amministrazioni se non colluse dal malaffare certamente poco attente alla trasparenza, spesso amiche dì personaggi vicino all’ anti-stato con qualche personaggio politico che era stato forza lavoro di famiglie chiacchierate della città.

Ci vuole apertura dialettica e un patto di sussidiarietà con tutte le forze politiche, sociali, economiche e dell’ informazione della città, solo così si potrà scongiurare l’ eventuale ritorno al commissariamento.

Riduttivo è affermare che il lavoro di verifica e laddove è necessario di denuncia di un organo di stampa o di personale politico potrebbe mirare all’ invio di una commissione di accesso.

Ricordiamo che la commissione d’ accesso si materializza per il fumus amministrativo che si palesa per scelte politiche amministrative inopportune da parte dell’amministrazione, per frequentazioni con personaggi chiacchierati e per atti poco trasparenti che minano la credibilità amministrativa.

Da qui la necessità di una discontinuità politica amministrativa e l’ apertura a tutte le agenzie politiche, sociali economiche e dell’ informazione che operano sul territorio per fare un muro di cinta contro il malaffare, gli imbrogli e la camorra che si nascondono dietro l’ angolo, per la trasparenza e la legalità.

La storia di Marano ci racconta che per troppo tempo poche famiglie imbevute nel malaffare con l’apporto di una politica compiacente hanno distrutto il tessuto socio – ambientale – economico e culturale di una città abitata anche da una collettività laboriosa e dabbene.

Michele Izzo consigliere comunale













