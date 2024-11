Migranti, la missione Albania riparte. La Libra ha già lasciato il porto di Messina

167 Visite

Riparte la missione Albania. La nave Libra, che avrebbe già lasciato il porto di Messina, dall’inizio della prossima tornerà operativa al largo di Lampedusa per recuperare i migranti soccorsi in acque internazionali e trasferire quelli idonei nei centri al di là dell’Adriatico. Dunque, come ampiamente annunciato dal governo, polemiche politiche e sgambetti giudiziari non fermano il progetto, che continua a rappresentare un modello in Europa. Dove, come a Roma, si guarda al superamento in via definitiva delle dispute in punta di diritto. “Il modello Albania rappresenta un tentativo, in linea con il diritto e i valori europei, di fermare il modello di business dell’immigrazione illegale: tutto ciò che va in questa direzione è chiaramente il benvenuto”, ha sottolineato il presidente del Ppe, Manfred Weber, mostrandosi nient’affatto scoraggiato né dallo “stop and go” causato dalle ordinanze dei giudici di Roma, che non hanno convalidato i trasferimenti dei primi migranti, né dal ricorso alla Corte di giustizia dell’Ue da parte dei giudici bolognesi, dopo il decreto sui Paesi sicuri varato proprio per superare i pronunciamenti romani.













