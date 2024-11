Arzano. Oltre 100mila accessi al consorzio cimiteriale Arzano, Casoria e Casavatore: regge il piano di ognissanti varato dal direttore Sabato Terracciano.

63 Visite

“Un ringraziamento alla Polizia locale, all’Arma dei carabinieri e al consiglio consortile per l’eccellente lavoro svolto”. L’evento di questa straordinaria due giorni si è concluso con la Santa messa celebrata dal cappellano Elpidio Moccia, e quella del due novembre con officiata da monsignor Lucio Lemmo Vescovo Ausiliare Emerito di Napoli animata con i canti delle Suore Sacramentine di Casoria, a cui hanno partecipato le Autorità Militari con gli uomini della locale tenenza dei carabinieri e quelli della stazione dell’Arma di Casavatore, nonché i Sindaci dei tre Comuni Consorziati Raffaele Bene, Cinzia Aruta e Lugi Maglione. Tra le misure in vigore c’è stato il po­tenziamento del servizio di vigilanza interna affidato alla protezione civile che all’occorrenza ha attivato anche il servizio navetta per lo spostamento delle persone disabili. Sul versante della sicurezza e soccorso invece, è stata attivata un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa Italiana del Comitato di Napoli Nord. A presidiare gli accessi e gestire il piano traffico, la Polizia locale di Arzano coordinata dal comandate Biagio Chiariello che hanno mostrato particolare attenzione all’area esterna al camposanto per evitare che l’affollamento di questi giorni diventasse un occasione per truffatori, ladri o parcheggiatori abusivi.

