Ischia e Procida: carabinieri setacciano le strade tra 15enni greci e una katana

118 Visite

Controlli a tappeto sulle isole di Ischia e Procida per i carabinieri impegnati nel monitoraggio dei flussi turistici e nei luoghi di movida.

A Ischia i militari hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 20enne incensurato di Barano. Il ragazzo sta percorrendo via Duca degli Abruzzi quando, alla vista dei militari, tenta di cambiare strada. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di due bustine con all’interno 6 grammi di marijuana e 26 grammi di hashish.

Per lo stesso reato a finire nei guai un 18enne incensurato di Ischia fermato a via Serbatoi. Perquisito è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e di un bilancino elettronico di precisione.

Controlli anche al codice della strada, utilizzato l’etilometro. Denunciata una donna 44enne fermata alla guida in evidente stato di ebrezza.

Controlli, come detto, anche a Procida dove 3 turisti 15enni greci sono stati denunciati per furto in concorso.

Al 112 era arrivata una richiesta di aiuto perché poco prima tre bici elettriche parcheggiate a via Roma erano state rubate. Qualche minuto di ricerche e i carabinieri trovano i tre minorenni ancora in sella. I piccoli turisti, dopo essere stati denunciati, sono stati affidati ai rispettivi genitori e verranno proposti anche per il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Procida.

Un altro ragazzo denunciato, questa volta un 22enne del posto, che durante un controllo alla circolazione statale è stato trovato in possesso di una katana con lama non affilata ma con punta acuminata. L’arma, di una lunghezza complessiva di 90 centimetri, è stata sequestrata.

I carabinieri della stazione di Forio, invece, hanno controllato tre alberghi del posto insieme ai carabinieri del Nas di Napoli. Accertate carenze igienico sanitarie solo in una struttura di via provinciale Panza Succhivo. Sequestrati 40 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Per il legale rappresentante dell’albergo 3.500 euro di multa.

Controlli a tappeto durante i quali sono stati identificati 242 persone e controllato 150 veicoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews