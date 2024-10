Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi

319 Visite

La tubercolosi torna ad essere la minaccia numero 1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le ‘classifiche’ dando vita alla pandemia più grave dei tempi moderni. Ora, archiviata l’emergenza mondiale legata a Sars-CoV-2, la Tbc torna a riprendersi il triste primato e nel 2023 si posiziona nuovamente come principale malattia infettiva mortale. Secondo il nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nell’anno in questione circa 8,2 milioni di persone nel mondo hanno ricevuto una nuova diagnosi di Tbc. Mai così tanti casi. Si tratta, evidenzia l’Oms nel report, del “numero più alto registrato da quando” l’Agenzia Onu per la salute “ha iniziato il monitoraggio globale nel 1995”. Il bilancio del 2023 è in “notevole aumento rispetto ai 7,5 milioni segnalati nel 2022”.













