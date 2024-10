Al Monaldi installato presso la UOC Oculistica sistema Toul per la sterilità degli ambienti

183 Visite

Il Direttore Generale Anna Iervolino: «Tecnologia innovativa per rendere sempre più efficiente l’uso delle sale operatorie»

Installato presso l’UOC Oculistica dell’Ospedale Monaldi, diretta dal dr. Francesco Calabrò, il sistema Toul, una nuova tecnologia che, attraverso un sistema di filtraggio a flusso laminare, garantisce la sterilità dell’ambiente ambulatoriale per una gestione sicura ed efficiente di quelle procedure chirurgiche che, in precedenza, dovevano essere effettuate in sala operatoria.

«Il nuovo sistema rappresenta la più grande novità nel campo di specialità mediche chirurgiche come l’oculistica e ci consentirà di effettuare, in ambulatorio, procedure delicate come le iniezioni intravitreali per la cura delle maculopatie, senza impegnare la piastra operatoria, che potrà essere utilizzata per aumentare il numero di interventi di chirurgia maggiore (cataratta, glaucoma e distacchi di retina)» spiega il direttore dell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Francesco Calabrò.

«Sempre più numerosi i pazienti che afferiscono al nostro centro, che è polo di attrazione per la cura delle patologie retiniche. La volontà di aumentare l’offerta per ridurre i tempi di attesa ci spinge a fare nuovi investimenti in grado di rendere sempre più efficiente l’uso delle sale operatorie. Aprire alle nuove tecnologie ci consente di effettuare interventi anche in regime ambulatoriale, in ambienti assolutamente sterili, garantendo prestazioni ancora più sicure e con minori complicanze», è il commento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, avv. Anna Iervolino.













