Trump show al Madison Square Garden: “Dem nemici del popolo. Basta clandestini, tornerà il sogno americano”

Donald Trump torna a New York e in un affollatissimo comizio al Madison Square Garden (a meno di una settimana al voto) attacca duramente l’avversaria democratica che corre per la Casa Bianca: “Kamala, sei licenziata! Vattene via, via”. E infiammando gli animi dei presenti, sottolinea che proprio la Harris e i Democratici sono i “nemici del popolo”. Il tycoon aveva detto due settimane fa che in America c’erano “nemici interni più pericolosi di quelli dei Paesi stranieri”. “Con la nostra vittoria – dice – gli altri paesi smetteranno di riderci dietro”.

Trump è poi tornato ad illustrare i punti chiave del suo programma. “Taglierò le tasse: non le avremo sulle mance né sugli straordinari. Raggiungeremo l’indipendenza energetica – ha spiegato – E metterò fine al green new deal così il prezzo delle vostre bollette energetiche si dimezzerà in un anno”. Inoltre ha ricordato che imporrà il “cento per cento e il duecento per cento” dei dazi ai prodotti d’importazione dalla Cina e da altri Paesi. Sul fronte degli immigrati nessun ripensamento, pena di morte per coloro che uccideranno cittadini americani.

Con soddisfazione, Trump ha ricordato che è in vantaggio “in tutti gli stati chiave” in base al voto anticipato. “Io non sono un dittatore, sono una brava persona che vuole rendere più forte l’America. Io metterò fine alla guerra in Ucraina. Metterò fine al caos in Medio Oriente ed eviterò la Terza guerra mondiale” ha detto – in conclusione del suo intervento – rivolto ai suoi sostenitori.

Il tycoon è arrivato al Madison Square Garden in compagnia della moglie Melania che fino a questo momento non aveva preso parte alla campagna elettorale. La signora Trump ha presentato il marito “come il vostro prossimo Commander in chief”.













