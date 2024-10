Dossieraggi e spie, coinvolta anche il giudice Raineri

286 Visite

“Ci vediamo in via Freguglia“: l’entrata del Palazzo di giustizia di Milano, quella da cui passano quotidianamente avvocati e magistrati. Carmine Gallo, l’amministratore delegato di Equalize arrestato venerdì sera nella maxi inchiesta sui dossieraggi abusivi, viene intercettato e fotografato mentre in tribunale incontra un cliente eccellente. È Carla Raineri, presidente di sezione alla Corte d’appello, finita anni fa sulle pagine dei giornali per lo scontro frontale con Virginia Raggi, il sindaco di Roma di cui era diventata la capo di gabinetto. Il rapporto tra la Raggi e la Raineri si ruppe in fretta, e ne nacque una lunga serie di battaglie giudiziarie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews