Questa la ricostruzione dei carabinieri intervenuti in via Roma a Giugliano.

Le vittime sono state portate in codice rosso al Santobono, non in pericolo di vita.

Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Giugliano.

Indagini in corso per chiarire in maniera definitiva la dinamica.