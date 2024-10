La guerra tra le bande della Sanità e del rione Mercato. Un pezzo d’orecchio staccato, le risse prima della morte di Emanuele

173 Visite

Un pezzo d’orecchio staccato a morsi durante una rissa in piazza Mercato, circa un mese fa. Così i contrasti tra il gruppo di giovani del Rione Sanità e i coetanei dell’altro storico quartiere di Napoli, già in atto, si sarebbero trasformati in odio reciproco ponendo le basi per il conflitto a fuoco dell’altra notte costato la vita a Emanuele Tufano.

In due, un 17enne e un 15enne, sono indagati a piede libero per la sparatoria e per il possesso di armi, con il più piccolo che per gli investigatori potrebbe essere stato l’esecutore materiale. Ma entrambi hanno dichiarato in maniera coincidente, durante il lungo interrogatorio in questura concluso ieri notte, di essersi difesi: “loro erano su 8 scoter, noi eravamo solo in 4 su 2 motorini. Ci hanno sparato e noi abbiamo risposto”.













