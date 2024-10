Napoli violenta: Emanuele inseguito e ucciso, forse in uno scontro tra baby gang

781 Visite

La vittima, Emanuele Tufano, potrebbe essere stato ucciso al termine di un lungo inseguimento. È quanto emerge dai primi rilievi effettuati sul luogo del delitto dalla Polizia di Stato. Per circa 200 metri lungo il corso Umberto I a Napoli ci sono auto danneggiate dai proiettili, vetrine infrante e un cassonetto crivellato di colpi. Almeno dodici i colpi di pistola esplosi.

Sull’omicidio del minorenne, avvenuto la scorsa notte, indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, che hanno informato sia la Procura ordinaria che quella per i Minorenni. Non è escluso che l’omicidio sia maturato nell’ambito di uno scontro tra brande rivali di giovanissimi. In ospedale restano ricoverati un 17enne, ferito da un proiettile al braccio, e un 14enne, che ha riportato diverse escoriazioni per una caduta e ferite da coltellate.

Entrambi sono in osservazione al Cto e non sono ritenuti in pericolo di vita. L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 2 di notte lungo la strada nota a Napoli come il Rettifilo, a ridosso del rione Mercato. La vittima era residente nel rione Sanità ed era un 15enne incensurato.













